Lieke (31) uit Kamperland schreef seksueel misbruik van zich af: ‘Voor mij is hij dood’

KAMPERLAND - Het duurde slechts drie maanden, maar het tekende haar leven. Lieke Jalink (31) uit Kamperland had als 14-jarig meisje een ongezonde relatie met een 12 jaar oudere man. Ze was naar eigen zeggen naïef en snel verliefd. ,,Hij pakte me in.’’ Nu is haar oordeel hard: ‘Hij was gewoon een pedofiel.’