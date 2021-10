Lief en leed-straatjes inspireren en maken deuren open in Zeeland

video Sint moet nog komen, maar de kerstpak­ket­ten worden al ingepakt

GOES - Bij Trendz Kadomakers in Goes begint kerst in januari. Want dan zit eigenaar Jim Remijn al om de tafel met bedrijven om te brainstormen over kerstgeschenken. En nu, eind oktober, worden in de loods elke dag 500 tot 1500 pakketten ingepakt. ,,Het moet iets speciaals zijn.”

