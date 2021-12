Lichtpuntjes in donkere tijden: buurtkerstboom verbindt bewoners Oranjewijk in Vlissingen

Dinsdag 21 december. Vanmorgen bloeiden er ijsbloemen op de ramen en was het voor het eerst in lange tijd weer nodig om de ramen van de auto schoon te krabben. Geen mist vandaag, maar een blauwe hemel en een stralende zon. In de tuin tegenover de Willem III-kazerne in Vlissingen vliegt een koolmeesje op uit een metershoge dennenboom. Kleurige kerstballen, slingers en andere versiersels blikkeren in het zonlicht.

Hoe komt die boom daar, in het gemeentelijk groen? Want dat is het tuintje feitelijk, al kan iedereen zien dat hier regelmatig een schare tuinkabouters aan het werk moet zijn geweest. In een hoek liggen houtblokken netjes opgestapeld, klaar voor gebruik in de vuurschalen die voor het grijpen liggen. Met twijgen zijn kunstig rozenbogen gevlochten. De perkjes zijn netjes beplant, er zijn kruidenhoekjes, de composthoop is versierd met pompoenen. Overal hebben zorgzame handen hun sporen nagelaten.

Oproep: deel jouw lichtpuntje van 2021 met Zeeland

Wat verlangden we naar weer een normaal jaar, zonder corona. Helaas stond ook 2021 voor veel Zeeuwen in het teken van het coronavirus. Toch waren er ook veel persoonlijke lichtpuntjes. Misschien ben je eindelijk met je grote liefde in het huwelijksbootje gestapt. Werd je voor het eerst (groot)ouder. Vierde je dat je met pensioen kon. Of kreeg je na lang zoeken de sleutels van je droomhuis in handen.

Een lichtpuntje kan natuurlijk ook in iets heel kleins of alledaags zitten. Een lief gebaar van de buurvrouw. Een mantelzorger die geen moment overslaat. Of een herinnering aan die ene mooie, zorgeloze dag op het strand.