Lichte stijging bustarieven en proef met buurtbus, maar de vraag is wat er na 21 februari gebeurt

Het dagelijks provinciebestuur is vandaag akkoord gegaan met de tariefstijging, die gewoon valt binnen de jaarlijkse normen. Afhankelijk van het soort kaartje of abonnement dat ze hebben, gaan reizigers per maand tussen de veertig cent en enkele euro's meer betalen. De nieuwe tarieven gelden tot 21 februari.

Buurtbus in het weekend

Tot die tijd gaat Connexxion als proef, in weekend lijnbussen vervangen door buurtbussen. Het is nog niet duidelijk op welke routes. Ook daarmee stemt het provinciebestuur in, op voorwaarde dat voor gehandicapten vervangend vervoer wordt geregeld. Buurtbussen zijn namelijk niet aangepast voor rolstoelen. Ook deze proef duurt tot 21 februari.

Dat is de dag waarop veel gaat veranderen. Op dit moment onderhandelt de provincie daarover nog met Connexxion. De busmaatschappij geeft aan dat ze door de coronacrisis zoveel passagiers is kwijtgeraakt dat moet worden gesneden in de dienstregeling en dat wellicht ook de tarieven omhoog moeten. De proef met de buurtbussen is een voorbode.

Oog voor de reiziger

,,Onze zorg is dat we hier en daar keuzes moeten maken", zegt gedeputeerde Harry van der Maas (SGP). ,,Wij hebben in de eerste plaats oog voor de reizigers. We willen niet in een situatie van vervoersarmoede terecht komen. We willen ook zoveel mogelijk voorkomen dat de tarieven stijgen. Ons belang is de reiziger, al hebben we natuurlijk wel oog voor de bedrijfsvoering van Connexxion.”

De onderhandelingen worden nog deze maand afgerond.