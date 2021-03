Liane den Haan (50Plus): ‘Jongeren moeten in Zeeland kunnen blijven - zij zijn de toekomstige ouderen’

VIDEO Het is feest op de middelbare scholen: ‘Eindelijk weer praktijk­les’

1 maart GOES - In de praktijklokalen van het Goese Lyceum heerst weer bedrijvigheid alsof er nooit corona is geweest. Er wordt druk gesleuteld, gemeten, getekend en gezaagd. In één lokaal is het echter opvallend rustig. Daar zijn alle mondkapjes afgezet en zit de klas om half tien ‘s ochtends al aan een frietje. ,,Net zelf gebakken in de keuken.”