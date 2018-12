Behande­laar van pedofiel Westkapel­le: ‘langere tbs-behande­ling is nu het beste’

18 december MIDDELBURG - Goede voornemens hebben is één ding, maar die waar kunnen maken is een heel ander verhaal. Van de 66-jarige Joost W. is het volgens de officier van justitie niet zeker of hij zich aan alle afspraken kan houden, daarom is het maar beter dat de tbs-behandeling die de Westkapellaar nu krijgt met twee jaar wordt verlengd.