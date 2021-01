Levien gaat Zeeuwse boerderijen redden van de teloorgang

video Bijna geen dieren meer in Zeeuwse asiels. 'Een hond is binnen een paar uur alweer weg’

19:44 VLISSINGEN - Wie een dier uit het asiel wil halen, heeft veel minder keus dan normaal. Het aantal honden in de Zeeuwse asiels samen is letterlijk op de vingers van één hand te tellen. Corona houdt ons thuis, en is voor veel mensen een reden om een beest in huis te halen.