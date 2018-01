Leven van Peter de Lijser (79) liet zich lezen als een roman

Omroep Zeeland valt weg in Wes­ter­schel­de­tun­nel

14:20 VLISSINGEN - Omroep Zeeland is weer te beluisteren in de Westerscheldetunnel. Bij het vervangen van het systeem dat de radiozenders in de tunnel doorgeeft, is vannacht iets fout gegaan waardoor geruime tijd niet naar de zender te luisteren was. Vandaag is volop aan het systeem gesleuteld en het euvel is inmiddels verholpen.