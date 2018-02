Leut met Melita

POLL/VIDEO Verslaggeefster Melita Lanting heeft helemaal niets met carnaval. Als Gronings meisje was het feest een ver-van-haar-bed-show. Nu doet ze verslag van het wel en wee in Zeeuwse plaatsen waar carnaval in de genen zit. Daarom is het in de aanloop naar het leutfeest de hoogste tijd om de kneepjes van het carnaval te leren. Vandaag aflevering 1: hoe verkleed ik mij?

Enquete poll Carnaval is leuk Eens

Oneens Carnaval is leuk Eens (34%)

Oneens (66%)

Grote praalwagens, schitterende kostuums en ladingen confetti. Het leek me als kind helemaal geweldig om carnaval mee te maken. Niet dat het er ooit van kwam, want in de calvinistische streek waar ik opgroeide werd het afgedaan als een ‘losbandig feest van beneden de grote rivieren’. Carnaval? Dat keken wij hooguit op televisie.

Toen mijn collega vroeg of ik mij voor een week wilde onderdompelen in het Zeeuwse carnavalsgedruis, hoefde ik geen moment na te denken. Ik ken de wereld niet, ik voel 'm niet, maar wil 'm dolgraag leren kennen. Ik verheug me gelijk op de aanschaf van een pak. En wat ik níet wil, weet ik ook gelijk. Niet als tomaat of banaan en ook niet verkleed als paard. Ik wil niet écht voor schut staan.

Een dame van adel, dat lijkt me wel wat. Als klein meisje droomde ik al van zo’n prachtige jurk met veel kant, uitwaaierende rokken en torenhoog haar. Ik zie mezelf al paraderen door de straten van ’s-Heerenhoek of Sas van Gent. Nieuw zijn die jurken best prijzig, dus vestig ik mijn hoop op de tweedehands carnavalskledingbeurs in ’s-Heerenhoek. Ik stort me op de kledingrekken, scan in een razend tempo alle hangertjes. Helaas, mijn droom blijft een droom. Daar baal ik best een beetje van. Wat nu? Nog maar een rondje langs alle rekken. Een oranje tuinbroek met franje? Nee! Als politievrouw dan? Veel te groot. Ik word licht wanhopig. Al die moeders met kinderen lijken zo doelbewust naar pakjes te grijpen. En ik? Ik heb werkelijk geen idee wat ik wil.

Ik besluit maar eens een wanstaltige zwarte pruik op te zetten. Omstanders schieten meteen in de lach. Fijn om je achter te verschuilen, zegt een vrouw. ‘Dan herkent niemand je.’ Kijk, dát spreekt me aan. Trots reken ik af. Het begin is er!

Wat ik straks voorstel? Die vraag is me al tientallen keren gesteld. Ik weet het niet. Echt niet. Ik heb gewoon een pakkie gekocht, roep ik dan vrolijk. Aangevuld met wat kleurige accessoires. Een Zeeuws-Vlaamse collega vertelde me mij meteen dat ik hier een klassieke beginnersfout heb gemaakt. Een bij elkaar geraapt pak is geen outfit, dat telt eigenlijk niet mee. Boerenkielen, clownspakken en boevenoutfits zijn ook echt not done. En ik heb ook al geen act, want dat moet eigenlijk ook nog. Maar ach, ik ben nog een jonkie in carnavalsland. Het is mij vast vergeven.