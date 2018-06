Let op: Westerscheldetunnel is komende nacht volledig dicht

Aanklager tegen bejaarde: u jokt, dus tóch celstraf

4 juni DEN BOSCH - De aanklager, zo vertelde ze, was van plan om geen gevangenisstraf meer te eisen voor de 80-jarige Jaap S. uit Hellevoetsluis. Hij zou in januari 2015 zijn chalet op vakantiepark De Zeeuwse Kust in Noordwelle in brand hebben laten steken. Maar maandag bleef hij in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch ontkennen. Daarom eiste de advocaat-generaal toch een celstraf.