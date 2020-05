Let op: er zwemmen weer Japanse kruiskwallen in het Veerse meer

Update 16.39 uur Uitslaande brand in aardappel­loods Lewedorp

16:57 LEWEDORP - In een aardappelloods aan de Quarlespolderweg in Lewedorp is vanmiddag brand uitgebroken. Het vuur is uitslaand, maar er zijn geen gewonden en er lijkt geen schadelijke hoeveelheid asbest vrijgekomen.