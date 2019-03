Let op: Dit weekend geen treinen tussen Vlissingen en Kruiningen-Yerseke

Hollands Glorie is niet meer heilig in de sleepvaart; bedrijven ‘eten elkaar op’ om te overleven

12:30 TERNEUZEN - Schaalvergroting is wat de klok slaat in de sleepvaart. De voorgenomen verkoop van het ook in Terneuzen actieve Nederlandse sleepbedrijf Kotug Smit aan het Spaanse Boluda is wat dat betreft een teken aan de wand. Hollands Glorie is niet meer heilig. De concurrentiestrijd is fel.