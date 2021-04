Let op: A58 dit weekend dicht bij Rilland

Er zijn omleidingsroutes ingesteld. Wie Zeeland uit rijdt, moet bij Rilland van de snelweg af, om vervolgens de Oude Rijksweg (N289) te nemen. Bij Hoogerheide kunnen weggebruikers weer de A58 op en vanaf daar richting Bergen op Zoom of richting Antwerpen rijden. Het verkeer naar Zeeland heeft geen last van de werkzaamheden.

Aanvankelijk zou het verkeer worden omgeleid via Antwerpen, maar dat is niet mogelijk vanwege de coronabeperkingen. Ook bleek het niet haalbaar te zijn om de werkzaamheden te verdelen over meerdere weekends. Dat zou betekenen dat er ook in meivakantie aan de weg moet worden gewerkt, terwijl het dan extra druk is.

Oosterscheldekering ook op slot

De Oosterscheldekering is dit weekend eveneens vanwege werkzaamheden op slot voor het wegverkeer. Het verkeer wordt omgeleid via Noord-Beveland, de Zeelandbrug en de N59.

Even buiten Zeeland is de A29 tussen knooppunt Sabina en het Hellegatsplein zowel dit als volgend weekend dicht in de richting van Rotterdam. Dat heeft te maken met grootschalig onderhoud aan de brug over de Volkeraksluizen. In de richting van Bergen op Zoom is slechts één rijstrook beschikbaar.