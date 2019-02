Lesstof blijft beter hangen met meer muziek in de klas

SnowWorld neemt skihal Terneuzen over

19:30 ZOETERMEER (AFN) - Uitbater van skihallen SnowWorld wordt eigenaar van de skihal in Terneuzen. Het bedrijf achter de skihallen in onder meer Landgraaf en Zoetermeer neemt branchegenoot SIS Leisure Group over, waardoor ook de skihallen in Rucphen en Terneuzen en een indoor-skydive in Roosendaal aan het lijstje met vestigingen worden toegevoegd.