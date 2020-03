Les moet nu via de laptop: ‘Misschien zitten ze ondertussen wel Netflix te kijken’

Albert Heijn Bruinisse is weer open! Da's zelfs zonder toeters en bellen groot feest

20:51 BRUINISSE - Dat ze haar boodschapje twee weken lang niet op Bru kon doen, was niet fijn. Maar wat Coby Bal het meest miste was het bijbehorende kletspraatje. Market Plaza in Bruinisse is woensdag heropend. Door de corona zonder toeters en bellen. Tóch was het voor een hoop mensen feest