Les Misérables in de openlucht

Stichting De Vierschaar zet tijdens uitvoeringen zowel het regionale theatertalent als de historische binnenstad van Bergen op Zoom in de schijnwerpers. De afgelopen jaren maakten ze vele spraakmakende producties, waaronder Exodus aan de Schelde (2014), Shakespeare Verliefd (2017-2018) en Supersum (2019). De nieuwste voorstelling Les Misérables is gebaseerd op het wereldberoemde boek uit 1862 van de Franse schrijver Victor Hugo. Een sociaal realistische roman. Over dromen, passie, woede en liefde, strijd en onrecht, loslaten en vergeving. In het rauwe en meedogenloze Frankrijk van de 19de eeuw. Waar republikeinen en monarchisten elkaar naar het leven staan. En waar het gewone volk lijdt onder het juk van niets ontziende machthebbers. ,,Het heeft een actueel thema”, vertelt Marco Duijvelaar, voorzitter van Stichting De Vierschaar. ,,Het gaat over de opstand tegen de gevestigde orde. Het bestaande stuk is wat bijgeschaafd en we voeren het als toneelvoorstelling op. Verwacht dus geen musical, het is op en top toneel in de buitenlucht.”