Lerarentekort wordt nijpender in Zeeland: vaker kinderen naar huis

‘Wat het vervelend­ste aspect is van iemand identifice­ren? Die geur, die blijft heel lang bij je’

19:15 ZOUTELANDE - Bert Slingenberg uit Zoutelande was 31 jaar toen hij als hoofd-luchtmachttandarts eind maart 1977 een telefoontje kreeg. Of hij tandartsen beschikbaar wilde stellen om naar Schiphol te komen. Er was hulp nodig bij de identificatie van de slachtoffers van de vliegramp op Tenerife. Een Boeing 747 van de KLM was op de startbaan tegen een toestel van PanAm gebotst. Met in totaal 583 doden is het de grootste ramp uit de luchtvaarthistorie.