Lerarentekort in Zeeland wordt steeds nijpender

Op korte termijn is er ook geen zicht op verbetering. Integendeel, uit rapporten die het minister van Onderwijs woensdag publiceerde, blijkt dat het lerarentekort in Zeeland over vijf jaar zal zijn verdubbeld. In het hele land wordt het probleem alleen maar groter.

Oma’s

De Zeeuwse basisscholen ervaren dat aan den lijve. ,,We krijgen vacatures nu al niet ingevuld", zegt Van Kampen. ,,We zetten soms al mensen voor de klas die aan het eind van hun opleiding zitten.” Dat gebeurt ook bijvoorbeeld met ict-coördinatoren, of oma's van leerlingen die onderwijsdiploma's hebben en bereid zijn af en toe in te vallen. ,,We halen alles uit de kast.”



Voor dit jaar wordt in het Zeeuwse basisonderwijs een tekort van in totaal 62 (fulltime) leerkrachten verwacht, op een totaal van 1856 volledige arbeidsplaatsen. Volgens de jongste prognoses neemt het tekort de komende jaren gestaag toe tot 127 in 2024. Dat betekent een verdubbeling in vijf jaar tijd.