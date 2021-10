Leraar ziek? Help! De vervangers zijn op. Directeur Margreet Wabeke: ‘Ik heb er soms buikpijn van’

video Waar is tie toch? Hoe langer je tuurt, hoe meer elke boei op een verdwaalde dolfijn lijkt. ‘Ja, daar is tie’

19 oktober KERKWERVE - Stel, je bent je sleutels kwijt. En het enige dat je weet is dat ze ergens op de Markt in Middelburg liggen. Nou, waar begin je dan? Precies, dát gevoel heeft Jeroen als hij dinsdag bij Kerkwerve over de Oosterschelde tuurt. Waar zit toch die verdwaalde dolfijn? Ineens roept hij hard: ,,Ja, hij is gespot. Net onder de Zeelandbrug.” De ‘jacht’ begint.