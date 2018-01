Leonard Walpot uit Tholen (29) genomineerd voor Zilveren Camera

THOLEN - Bart is nooit ver weg. Met een fotoreeks onder die titel is Leonard Walpot (29) uit Tholen genomineerd voor de Zilveren Camera, Nederlands meest prestigieuze fotoprijs.

Quote Het laat zien dat er achter al die lijsttrekkers mensen zijn die altijd bij hen zijn. Leonard Walpot Walpot is freelance-fotograaf en volgde voor deze serie CDA-lijsttrekker Sybrand Buma in de periode voor de verkiezingen van 2017. Diens politiek medewerker Bart speelt de hoofdrol in de fotoreeks. ,,Het laat zien dat er achter al die lijsttrekkers mensen zijn die altijd bij hen zijn'', zegt Walpot. ,,Die mensen werken keihard en altijd in de schaduw. Maar ze horen bij het verhaal. De serie is een ode aan de politiek medewerker."

Normaal gesproken is Walpot huwelijksfotograaf, maar via een studiegenoot kon hij langzaam maar zeker meer en meer klussen voor het CDA doen. ,,Ik werd een huisfotograaf voor ze'', memoreert Walpot. ,,Bij de Tweede Kamerverkiezingen lag de nadruk sterk op social media en beeld. De bedoeling was dat ik zoveel mogelijk mee zou gaan zodat ze materiaal hadden voor Instagram, Twitter en Facebook. Op een gegeven moment was ik zo vaak mee met Buma dat ik vijf, zes dagen per week bij hem was. Ik was onzichtbaar door er altijd te zijn. Dat was zwaar. Je staat altijd 'aan'. In Den Haag gaat het snel, er kan altijd iets gebeuren. Bijvoorbeeld een mooie ontmoeting met iemand. Gelukkig waren we ook op pad en hadden we tussendoor rustigere momenten."

Burn-out

Opvallend genoeg koos Walpot na op het Calvijn College in Goes gezeten te hebben voor een studie Nederlands. Hij verkaste naar Utrecht, waar hij nog steeds woont. Een burn-out zorgde ervoor dat hij op zoek ging naar iets anders dan Nederlands. Dat werd fotografie. Het was CKV-docent en kunstenaar Adri Geelhoek uit 's-Heer Hendrikskinderen die Walpot op het Calvijn College geïnspireerd had. ,,Ik ben hem enorm dankbaar voor zijn lessen'', zegt Walpot. ,,Met beeld kun je óók iets vertellen. Ik vind veel meer kracht en voldoening in verhalen van beelden. Dat lukt met bruiloften, maar nu heb ik dat ook voor het CDA gedaan.''

In de categorie Politiek strijd Walpot met nog twee andere fotografen om de eerste plaats bij de fotoseries. Acht stuks leverde de Tholenaar er in, minder dan zijn twee concurrenten. ,,Soms maak je een serie sterker of juist zwakker door er meer foto's in te doen'', zegt Walpot.

Quote Deze serie laat verschillende elementen zien van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, in de auto, buiten, net voor een talkshow. Leonard Walpot

,,Ik had er eerst twaalf. Nu acht. Mijn vrouw Janneke is er heel goed in om te bepalen wat goed is. Deze serie laat verschillende elementen zien van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, in de auto, buiten, net voor een talkshow. Gevarieerd. Het lijkt net een hele dag, maar dat is niet zo. De foto's zijn op verschillende dagen gemaakt tussen december 2016 en maart 2017."

Topstuk

Volgens Walpot is er niet één foto die er bovenuit steekt, als topstuk. Hij ziet de serie als geheel en houdt van de humor en subtiele verhaaltjes in de foto's. Ze zijn niet geënsceneerd, benadrukt hij, en moet weer lachen bij de gedachte aan de foto van Buma en Bart die allebei een krant lezen. Buma leest een interview met Lodewijk Asscher, en Bart... Die vestigt zijn aandacht op een verhaal over Buma.

De uitreiking is op 3 februari in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum en is live via te volgen via zilverencamera.nl. Vorig jaar won Vlissinger Ramon Mangold de eerste prijs in de categorie 'personen in het nieuws'.