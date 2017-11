Léon Phernambucq, vakbondsman in een zorgorganisatie, zwaait af

VLISSINGEN - Na 27 jaar zegt Léon Phernambucq (65) Zorgstroom vandaag gedag. Met een minisymposium over 'Samen zorgen' in Huys ter Schelde in Vlissingen.

Het wantrouwen moet weg uit de zorg, vindt Léon Phernambucq. Het wantrouwen van de overheid, bedoelt de scheidend directeur van zorgorganisatie Zorgstroom. ,,Ga niet uit van misbruik. Laat de zorgverleners bepalen wat er nodig is en laat die hun werk doen."

Met 'samen zorgen' bedoelt Phernambucq met nadruk de gemeentelijke overheid, de zorgverzekeraars en het Rijk. De overmatige controle op de besteding van zorggeld wordt onwerkbaar, stelt hij. ,,Ik krijg er de accountants niet voor. Ik heb er vijf om een offerte gevraagd, twee hebben gereageerd. De andere drie hadden geen tijd voor zo'n omvangrijke administratie."

Eerste jaren

Phernambucq kijkt geamuseerd terug op zijn eerste jaren, nog bij de stichting Maatschappelijke Dienstverlening Walcheren, die in de jaren tachtig fuseerden met de drie kruiswerkorganisaties op Walcheren. Toen het allemaal nog niet op kon. Zo leek het althans. ,,Mensen kregen gemakkelijk wel twintig uur hulp per week. Een moeder met zwangerschapsvergiftiging wel tot veertig uur per week. Je ging als directeur eens per jaar naar het zorgkantoor waar je zei ongeveer zoveel zorg te gaan verlenen. Halverwege het jaar vroeg je nog wat extra en aan het einde van het jaar rekende je af. We hadden twee financiers. Dat zijn er nu 36. Je moet met allemaal onderhandelen en ook nog eens prijzen afspreken per zorgsoort. Accountants hebben de tijd niet om dat allemaal te controleren. Maar het wordt wel geëist."

Phernambucqs loopbaan verliep niet helemaal logisch. Op zijn achttiende stond hij al voor de klas, dankzij het heersende lerarentekort. Als leraar Nederlands bij de Paulus mavo in Vlissingen, het Sint Willibrord College in Goes en de Griffioen mavo in Middelburg. Na vijf jaar onderwijs doemde de dienstplicht op. ,,Ik werd dienstweigeraar. Ik geloof niet dat Onze Lieve Heer het heeft bedoeld dat wij elkaar het leven zuur maken. En ik was weinig gezaggevoelig. Door de vervangende dienstplicht kwam ik bij het CNV terecht." Eerst als jeugdwerkleider in Zeeland, na twee jaar als bestuurder van de Vakcentrale in Zeeland.

Fusietijd

In de elf jaar dat hij als vakbondsbestuurder Zeeland doorkruiste, bouwde Phernambucq een breed netwerk op. Hij viel op. Dat bleek hem, op onverwachte wijze. ,,Commissaris van de koningin Cees Boertien nodigde me nadrukkelijk uit om te solliciteren naar het burgemeesterschap van Veere", lacht hij. ,,Ik was 28." De verhuizing naar het Walcherse was zijn Bevelandse vrouw Anneke niet welgevallig. In Veere werd het Willemien van Montfrans. Een andere burgemeester, Berend-Jan van Putten van Mariekerke, verzocht Phernambucq te kijken naar een andere Walcherse functie: directeur bij de stichting maatschappelijke dienstverlening Walcheren. Daar hoef je niet voor te verhuizen.

Het was de fusietijd: verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg, alles kwam onder één dak: Zorgstroom. De verzorgingshuizen verdwenen, mensen kopen nu zorg in bij hun appartement waar ze zo lang mogelijk blijven tot het verpleeghuis noodzakelijk wordt. Wat hij wel als scheef ervaart: ,,Niet iedereen heeft dezelfde rechten in de zorg. Het is goed dat mensen beseffen dat zorg geld kost en een eigen bijdrage betalen. Maar het verschil tussen degenen die geld gespaard hebben en daarom veel zelf moeten betalen en degenen die geen geld hebben en alles vergoed krijgen, is soms wel erg groot. Er wordt niet gekeken waarom je geen zelf geld hebt. Heb je in je leven alles gewoon opgemaakt of had je niets om te sparen? De oppassende burger die altijd spaarzaam is geweest, betaalt nu in feite twee keer."

Ontslagen

Als hoogtepunten in zijn loopbaan noemt hij de titel 'Beste werkgever van Nederland' in de jaarlijkse Intermediair-competitie rond 2004 en de titel 'Beste thuiszorgorganisatie van Nederland' op grond van cliëntwaardering. Maar dat was voor de gemeenten de uurtarieven inbonden. Vele honderden ontslagbrieven tekende Phernambucq vanaf 2008. ,,Drie keer per week groepen mensen toespreken en vertellen wat er gaande is, is niet leuk. Die mensen komen naar je toe en verwijten je dat je enkele maanden daarvoor nog een werkgeversverklaring voor een hypotheek hebt getekend, en dat je weet dat die werknemer een gehandicapt kind heeft. Het ging om dezelfde mensen die zorgden voor de hoge klantwaardering die we altijd hebben gehad."

Zorgstroom, ooit werkgever van 2600 mensen, heeft nog altijd 1500 mensen in dienst en bemiddelt ook de zelfstandige huishoudhulpen via de centrale Zeeuws Schoon. ,,En de klantwaardering is gebleven. De hoogste in Nederland: een 9,3." Dat Zorgstroom ook intern de reorganisaties goed is doorgekomen, meet Phernambucq af aan het lage verzuimcijfer: vijf procent. ,,Ik ben ook trots op de invoering van de zelfsturende teams: mensen regelen zelf hun roosters, verzuimcontrole en zorgverlening. Sinds de invoering daarvan is het verzuim een dik procent gedaald. Dat scheelt toch achthonderdduizend euro aan vervangingsbudget."

Verliezen

Zijn grootste spijt: het niet doorgaan van de fusies met collega-organisaties SVRZ in Vlissingen, in 2005 om een provinciale organisatie te vormen, en met Ter Weel in Goes in 2008. De laatste fusie ketste na een jaar van bestuurlijke samenwerking af op 'verschillen in bestuurscultuur'. ,,Dat vind ik de jammerste. Als dat door was gegaan, had het zorglandschap in Zeeland er héél anders uit gezien. "

Zorgstroom leed de afgelopen jaren verliezen, twee, drie miljoen per jaar soms door de scherpe tarieven die de gemeenten afdwongen en die Phernambucq geregeld de degens deed kruisen met zorgwethouders. De organisatie heeft ingeteerd op het eigen vermogen, maar is financieel nog sterk, stelt Phernambucq. ,,We waren een van de rijkste zorgorganisaties van Nederland. Dat was in de loop van twintig jaar opgebouwd. We hebben ook de kleinste overheadkosten van Nederland: minder dan tien procent tegen dertien procent gemiddeld."

Raad van bestuur

Toch wordt hij als raad van bestuur opgevolgd door drie mensen. Ruben Leijnse, Annet Tramper en Finus Kuijs, de drie divisiemanagers van Zorgstroom. Toch zijn de drie minder duur dan hij, stelt Phernambucq. ,,In totaal dalen de kosten. Die managementslaag is nu raad van bestuur." Phernambucqs opvolging is eigenlijk het gevolg van de ruzie die hij in 2016 uitvocht met zijn raad van toezicht. Nieuw aangetreden leden van de toezichthouders stuurden aan op Phernambucq's vertrek omdat hij wijzigingen in de organisatie die de raad voorstond te hard vond gaan. Toen de raad ook nog besloot de eigen financiële vergoeding flink te verhogen, zegde Phernambucq het vertrouwen in de raad op. Verontwaardigd: ,,Het jaar daarvoor hadden mededirecteur zorg Peter de Boevere en ik nog twintig procent van ons inkomen ingeleverd omdat de vergoeding aan de thuiszorgwerkers omlaag moest."

Pensioen

Een 'gouden handdruk' om per januari 2017 zelf op te stappen, sloeg Phernambucq af. ,,Het zou verkeerd zijn om Zorgstroom onder zo'n raad van toezicht achter te laten." Hij kreeg de steun van het managementteam, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De raad van toezicht haalde bakzeil en stapte op. ,,In de negen maanden dat ik aan het strijden was met de raad van toezicht, hebben de drie divisiemanagers een goed deel van mijn taken overgenomen. Het zou gek zijn als ik dat nu terug zou pakken", vindt hij. Een half jaar voor zijn 66-ste, het jaar dat hij altijd als pensioenjaar voor ogen had.