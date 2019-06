Leo uit Yerseke kreeg opeens witte vlekjes op zijn huid: ‘Mensen denken vaak dat het besmettelijk is’

Update 19.56 uur Alarmlijn 112 urenlang niet bereikbaar in Zeeland: ‘Echt absurd. Dit moet niet kunnen gebeuren’

20:02 De alarmnummers 112 en 0900-8844 waren maandag in grote delen van het land, waaronder Zeeland, onbereikbaar door een grote storing. Door onbekende oorzaak lag vaste en mobiele telefonie van KPN er uren uit. Veel Zeeuwen zijn boos dat een storing zoveel effect kan hebben op de hulpdiensten. Ook werd in de NL-alert per ongeluk de tiplijn van De Telegraaf vermeld.