Leo Pekaar uit Yerseke heeft vitiligo: Het is wennen dat er vaak naar je gekeken wordt

Update 19.19 uur Alarmlijn 112 niet bereikbaar in Zeeland: ‘Echt absurd. Dit moet niet kunnen gebeuren’

19:20 De alarmnummers 112 en 0900-8844 zijn in grote delen van het land, waaronder Zeeland, onbereikbaar door een grote storing. Vaste en mobiele telefonie van KPN liggen eruit. Rond 17.15 uur zijn alternatieve nummers voor de politie en brandweer in Zeeland opgezet. Ook zijn twee NL-alerts verstuurd, één daarvan vermeldde per ongeluk het telefoonnummer van De Telegraaf. Veel Zeeuwen zijn boos dat een storing zoveel effect kan hebben op de hulpdiensten.