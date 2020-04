Lenteperiode breekt los: tot en met vrijdag zonnig weer

Vandaag barst de warme lenteperiode écht los. Wanneer de grens van 20 graden in De Bilt wordt bereikt, is sprake van een officiële warme dag. De kans op zo’n officiële warme dag in De Bilt is vandaag tachtig procent. Voor 5 april is 20 graden bovendien recordwarm. In het zuiden wordt het zelfs 22 tot lokaal 23 graden. Daarmee is de eerste lokale warme dag van 2020 een zekerheid. Alleen het uiterste noorden bereikt de grens van 20 graden net niet. Op de Wadden stijgt het kwik naar 18 graden en in de Kop van Noord-Holland, Friesland en Groningen komen de maxima op ruim 19 graden uit.