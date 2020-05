Lente 2020 is zonnigste aller tijden

Hoewel de lente nog een hele maand duurt, heeft de zon nog nooit zoveel uren geschenen als dit voorjaar. In recordjaar 2011 scheen de zon in maart, april en mei in totaal 713 uur. Dit jaar zal de zon daar met gemiddeld 760 uur, ruimschoots overheen komen. Normaal schijnt de zon gemiddeld 517 uur in de lente.

Om het record uit 2011 te breken, moet de zon de komende tien dagen gemiddeld iets meer dan twee uur per dag schijnen. Dat lukt gemakkelijk, stelt Weeronline, want verwacht wordt dat de zon de rest van de maand gemiddeld 7 tot 8 uur per dag schijnt. Het record zal dan maandag sneuvelen waarna het aantal zonuren nog verder oploopt naar ruim 760 uur.