Lenie (87) uit Brabant voelt zich weer Zeeuws na een verwendagje aan de kust; ‘Ik kan wel huilen van geluk’

video Diagnose longkanker weerhoudt Niels (21) er niet van om te léven: ‘Ik wil nog zoveel doen’

1 februari OVEZANDE - Het is net of het over iemand anders gaat als de dokter zegt: ,,Je hebt longkanker en we kunnen niets meer voor je betekenen.” Maanden later zit Niels (21) op kamers in Hengelo en studeert hij technische bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Beter wordt hij niet, maar dankzij de medicijnen die zijn genmutatie remmen, lijken zijn longen voor nu weer gezond.