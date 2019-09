Leni Blom-Schaleven over de oorlogsjaren in Renesse: Blij dat mijn meisjes niet bang hoefden te zijn

Dit is het tiende deel van de serie waarin Zeeuwse ooggetuigen ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verhalen over hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag vertelt Leni Blom-Schaleven (1935) over de bezettingsjaren in Renesse: ,,We hadden elf Duitse soldaten in huis. In de gang stonden gewoon kisten met handgranaten.”