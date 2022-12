Lenette van Dongen: ‘Liever spijt van wél gedaan dan spijt van nooit gedaan’

Dat doet ze anders nooit is de titel van haar nieuwste cabaretshow. ,,Het is een losse voorstelling geworden, zonder strakke verhaallijnen”, zegt Van Dongen. ,,Ik vertrouw grotendeels op mijn intuïtie. En op mijn creatieve team. Regisseurs Titus Tiel Groenestege en Pieter Tiddens zijn mijn helden.” Niet alleen haar show is anders, ook staat de 64-jarige cabaretière anders in het leven dan drie jaar geleden. Ze is allesbehalve bedachtzaam, maar probeert al levenslang bedachtzaam over te komen. Daar kwam ze zelf de voorbije periode achter. ,,Mijn ware aard is veel meer ‘zigzaggend’, een flipperkast zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd was ik 50 jaar vegetariër en vond dat ik al mijn keuzes in het leven moest kunnen verantwoorden. Waar gaat het grote genieten en lol trappen nou eens beginnen, heb ik me afgevraagd.”