Lein Lievense: 'Niet nog 10 jaar Kustmarathon'

De twee verzekeren dat het besluit weloverwogen zullen nemen. ,,Het zal nooit een bevlieging zijn”, stelt Lenie. Lein: ,,We hebben hier in Zoutelande ook zestien jaar een triatlon georganiseerd. Op een gegeven moment hebben we het stokje overgegeven aan een comité. Dat hield het één jaar vol. Toen hebben we niet gezegd: dan gaan wij er wel weer aan trekken. Zo zitten we niet in elkaar.” Bij de Kustmarathon wordt al wel uitgekeken naar nieuwe kartrekkers. Volgens het echtpaar heeft zich al een commerciële partij gemeld. ,,Maar daar hebben we een beetje moeite mee.”



Duidelijk is wel dat ze straks het bomvolle sportweekeinde willen loslaten, net als de triatlon. ,,We vinden het niet erg als mensen het anders aanpakken dan wij. Ieder doet het op zijn eigen manier”, stelt Lenie. ,,Maar”, zegt Lein, ,,we zouden nog wel kunnen vastleggen dat de start in Burgh en de finish in Zoutelande blijft. Dan behoudt de wedstrijd zijn eigen karakter.”