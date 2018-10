Leider van Mediamarkt-bende die voor half miljoen aan spullen stal krijgt 8 jaar cel in hoger beroep

GENT - Drie Roemenen zijn vandaag in Gent veroordeeld voor inbraken in Mediamarktfilialen, waaronder Middelburg en meerdere Vlaamse steden. De leider van de bende, Marius S., kreeg acht jaar cel, hetzelfde als het vonnis van de rechtbank. Zijn twee metgezellen kregen elk vijf jaar voorwaardelijk.

De drie braken samen met zo'n zeven andere Roemenen in 2015 en 2016 in bij Mediamarktfilialen. Ze lieten zich opsluiten in de winkel naast een Mediamarkt en boorden ’s nacht een gat in de aanpalende muur om binnen te raken. De eerste Mediamarkt waar ze toesloegen was in Oostende, daar stalen ze voor 100.000 euro aan dure smartphones.

De ‘Mediamarkt-bende’ werd uiteindelijk gepakt in Middelburg. Vier Roemenen lieten zich daar 's nachts via het dak zakken in de Praxis (naast de Mediamarkt), maar kwamen met hun apparatuur niet door de dikke muur. Ze werden vervolgens opgepakt op de A58 door een arrestatieteam. Enkele maanden later veroordeelde de politierechter in Middelburg ze al tot celstraffen van 78 dagen.

De bende had voor een totaal van meer dan een half miljoen euro gestolen. Hun buit werd telkens getransporteerd naar Roemenië. Het merendeel van de tien Roemenen werd vervolgens in België veroordeeld tot straffen van 15 maanden tot 5 jaar cel. Drie van hen gingen in hoger beroep.