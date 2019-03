Lege auto in de sloot naast A58, bestuurder onder invloed (26) na onderzoek gevonden

GOES - De politie trof in de nacht van zaterdag op zondag een lege auto in de sloot op de A58. De bestuurder van de auto had, nadat hij van de weg was geraakt, de benen genomen. Vermoedelijk was hij onder invloed van alcohol en drugs.