Lees mee met de Vader des Vaderlands

Onze Vader des Vaderlands, onze Willem de Zwijger heeft het boek in handen gehad. Zo'n 450 jaar geleden kocht hij het in Parijs, las erin, zette het in zijn boekenkast. Discours du Songe de Poliphile, 'Uiteenzetting over de droom van Poliphile': het was destijds één van de populairste titels in lezend Europa. Na eeuwenlange omzwervingen in allerlei collecties van vermogende verzamelaars is het boek van Willem van Oranje nu terug in Nederland. En hoe!