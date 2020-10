Leerlingen Zierikzeese school hebben ‘gouden idee’: hamsterrad op schoolplein om energie op te wekken

Zeeuwse kerken balen van advies Grapper­haus; ‘Dit is heel jammer, want we zijn juist zo goed bezig’

7 oktober Het advies van minister Ferd Grapperhaus om in kerken nog maar dertig kerkgangers per dienst toe te laten, geldt ook voor Zeeland. Maar nog lang niet iedereen lijkt zich daar zomaar bij neer te willen leggen. Veel kerken hakken pas later deze week een knoop door. ,,Het is nog geen zondag.”