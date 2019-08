Leerlingen Pieter Zeeman Zierikzee naar Japan voor wereldwijd tsunamicongres

ZIERIKZEE - Vijf leerlingen uit 5 VWO van de Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee vertrekken op 4 september naar Japan voor een tsunamicongres met leeftijdsgenoten. Ze vertegenwoordigen Nederland op uitnodiging van de Japanse ambassade. Dat doen ze samen met 210 leerlingen uit 43 andere landen en regio’s, die nu of in het verleden te maken hebben (gehad) met overstromingen.

Het studentencongres wordt gehouden naar aanleiding van de Unesco World Tsunami Awareness Day op 5 november. Japan is benieuwd hoe met name jongeren de problematiek rond de zeespiegelstijging ervaren en welke verfrissende oplossingen ze hiervoor kunnen bedenken, vertelt docent Aardrijkskunde Germaine van Roemburg. Zij begeleidt Vita Luijten, Dominique Hoogteijling, Sander Smits, Anouck Gaanderse en Owen Monster met de voorbereidingen en hun uiteindelijke Powerpoint-presentatie in Japan. ,,Van ons willen ze met name horen hoe wij hebben geleerd van het verleden met de watersnoodramp”, vertelt Van Roemburg.

Typisch Nederlandse dingen

De vijf van de Pieter Zeeman kregen in mei te horen dat ze tot de uitverkorenen behoren. ,,Een beetje lastig wel”, zegt Owen. ,,omdat het eigenlijk al half zomervakantie was en wij dus nog moesten doorwerken aan de opdracht en presentatie.” Vita: ,,We beginnen onze presentatie straks met een korte introductievideo over typisch Nederlandse dingen.” In 60 seconden komen onder meer de molen op het Zierikzeese Bolwerk voorbij, de kaaswinkel in de stad, de haven en - natuurlijk - de stormvloedkering.

Volledig scherm Familie en andere betrokkenen kregen op school alvast een voorproefje van de presentatie van de vijf leerlingen in Japan. © Marcel Modde

Het luchtige promoplaatje vormt de opmaat voor serieuzere kost, waarin de toehoorders mee terug worden genomen naar het moment van de dijkdoorbraken in 1953 en het Deltaprogramma dat daaruit volgde. De leerlingen leggen in een notendop uit hoe Nederland zich voorbereidt op de klimaatverandering en gevolgen van de zeespiegelstijging. Rivieren die meer de ruimte wordt gegeven om de druk op de dijken te beperken. Blijkt dat onvoldoende, dan zullen we vanzelfsprekend nieuwe en hogere dijken en stormvloedkeringen bouwen, wordt de boodschap van de vijf straks in Japan.

Bootje op zolder

En ondertussen zou iedereen die in een gebied onder de zeespiegel woont er verstandig aan doen een opblaasbootje op zolder te houden, hamert Owen gelijktijdig op de noodzaak van bewustwording van mogelijk gevaar. ,,Want ook hier kan het ooit weer eens fout gaan.”

Ondanks hun gedegen voorbereiding blijft het lastig je zelf voor te stellen hoe het is om in een overstroming verzeild te raken, zegt Anouck. ,,Je ziet wel eens foto’s en films en mijn opa en oma heb ik er ook wel eens over gehoord, maar daarmee houdt het voor ons dan op. Gelukkig eigenlijk ook maar. Ik denk dat we daar best wel mensen zullen tegenkomen die het van dichterbij hebben meegemaakt.”