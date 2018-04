Leerlingen Goese Lyceum werken aan dijkverbeteringen

Eerste zomerse dag in Zeeland een feit

15:21 MIDDELBURG - Zeeland heeft zijn eerste zomerse dag van het jaar te pakken. In Westdorpe werd het om 15 uur 26 graden. Het meetstation in Wilhelminadorp noteerde een temperatuur van 25,4 graden. Alleen Vlissingen bleef met 23 graden onder de zomerse waarden. Volgens het KNMI is er een zomerse dag als de temperatuur boven de 25 graden uitkomt.