Leerlingen De Regenboog en Klimop in Lang Leve de Muziek Show

Lang Leve de Muziek Show is een muzikaal spelprogamma van AVROTROS. Onder leiding van presentator Buddy Vedder strijden in iedere uitzending twee klassen uit één provincie tegen elkaar. De eerste uitzending is vanaf 29 september te zien.

De leerlingen van De Regenboog en Klimop doen op televisie in een onderlinge wedstrijd een gooi naar de winst. Ze spelen in de grootste schoolband van Nederland tijdens het Kerst Muziek Gala 2018 in december. Koningin Máxima is daar, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, ook aanwezig.