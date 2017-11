Leerlingen basisschool Oost-Souburg geëvacueerd vanwege gaslucht

video Goese supporter laat Oranje even schieten

9:00 GOES - Jan Baart (67) uit Goes is één van de fanatiekste Oranjesupporters van Nederland. Hij volgt het Nederlands elftal al ruim veertig jaar. In die tijd woonde hij 229 interlands bij. Ook nu het slecht gaat, blijft hij Oranje trouw. Maar de vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland laat hij donderdagavond schieten.