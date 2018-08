Leerling-zeilers geschokt na afbreken kiel bij ongeluk voor Neeltje Jans

De reddingsdienst kwam na 45 minuten ter plaatse en haalde de zeilers ongedeerd van boord. Hulpverleners probeerden de boot te draaien, maar vanwege de sterke en hoge golven kapseisde het jacht. Twee KNRM'ers belandden in het water, maar werden al snel terug aan boord geholpen.



Door het kapseizen was duidelijk zichtbaar dat de kiel van het zeilschip volledig was afgebroken. Of dat komt door het raken van de grond, wil het zeilbedrijf niet bevestigen. "Het raken van de grond had in ieder geval niet gemoeten", zegt een werknemer van het bedrijf die alleen anoniem wil reageren. "We gaan nu samen met de verzekering onderzoek doen naar de oorzaak."



Het zeiljacht lag na het ongeluk vlak onder de wateroppervlakte en is vandaag door sleep- en bergingsbedrijf Multraship naar Terneuzen gebracht.