Leegstand dreigt voor meer dan 5000 woningen, Rekenkamer wil grotere rol provincie in woonbeleid

Boosheid over solistisch optreden Veers college

DOMBURG - Zonder enige vorm van overleg met de stads- en dorpsraden van Domburg en Zoutelande is het dagelijks bestuur van de gemeente Veere een overeenkomst aangegaan met de marktkooplieden over de markten in 2022. De beide raden en de ondernemersvereniging van Zoutelande vinden dat echt niet kunnen. De Stadsraad stelt heel duidelijk in een brief dat ze niet bereid is ‘bij het kruisje te tekenen’.

8:30