Lederschildpad uit Oosterschelde spoelt dood aan op Deense kust

Zeezoogdieren.org verwijst naar een artikel in een Deense krant. Daaruit valt op te maken dat de schildpad gisteren is gevonden door een groep kleuters die aan het wandelen was lang de Waddenzee. Natuurgids Frands Soberaa zich in het artikel af hoe de schildpad in die regionen terecht is gekomen, terwijl hij eigenlijk thuishoort in de Stille Oceaan, ter hoogte van Mexico. Ook in de Oosterschelde hoorde hij dus niet thuis, het beest was in september eveneens verdwaald.