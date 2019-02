Leden van ‘autokraakgezin’ blijven in de gevangenis

Het Roma-gezin uit Montenegro werd in augustus vorig jaar opgepakt. Ze worden verdacht van maar liefst 160 autodiefstallen aan de Zeeuwse kust, in de zomer van 2018. Het gezin greep daarbij alles wat voor het grijpen lag. In de camper waarmee de familie rondtrok, werden niet alleen sieraden, bankpassen en smartphones gevonden, maar ook zaken als speelgoed en levensmiddelen.

Criminele organisatie

De politie en het Openbaar Ministerie zetten meteen hoog in. Vooral de rol van de kinderen van het gezin kreeg aandacht. Volgens het OM betrokken de ouders hun kinderen van 11, 15 en 17 jaar bij de diefstallen. Ze gingen niet naar school, maar woonden met negen mensen permanent in de camper. De ouders werd daarom verweten hun kinderen te ‘exploiteren’, en het OM wil de hele familie als ‘criminele organisatie’ laten betitelen.

De advocaten van de andere drie verdachten probeerden de rechters dinsdag tijdens een tussentijdse zitting zo ver te krijgen ook de moeder en zoon voorlopig vrij te laten. Via zijn advocaat Jos Wouters liet de vader weten alle verantwoordelijkheid op zich te nemen en zich te schamen voor het feit dat ‘hij zijn gezin in het ongeluk heeft gestort’. Overigens erkent de man slechts een klein deel van de 160 inbraken die het gezin verweten wordt.

Discriminatie

Advocaat Jos Wouters had geen goed woord over voor de manier waarop justitie omgaat met het gezin. ,,De moeder heeft haar kinderen nu acht maanden niet gezien. Dat zou bij een Nederlands gezin simpelweg niet kunnen. Deze familie wordt gediscrimineerd.” Volgens advocaat Rinus Wouters is er met de kinderen gesold. ,,Ze zijn door een hel gegaan.” En advocaat Alfons Bals wees erop dat ‘het dossier vol staat met vermoedens en veronderstellingen'. De advocaten denken ook dat een eventuele straf straks mogelijk lager is dan de lengte van het voorarrest.