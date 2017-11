Lector HZ: Big data is de hype al lang voorbij

Het lijkt de goudmijn van deze tijd: 'big data'. De enorme hoeveelheden gegevens die continu over alles en iedereen worden verzameld, worden gebruikt - en soms misbruikt - voor allerlei doeleinden.

Mischa Beckers is vanaf donderdag lector Data Science aan de HZ University of Applied Sciences. Zijn lectorale rede heeft als veelzeggende titel 'Do believe the hype', want big data is al lang geen modegril meer.

,,De hele wereld zit te springen om datascientists", zegt Beckers. ,,Wij doen al veel Europese projecten, werken samen met Rijkswaterstaat en gaan met met de provincie, Istimewa en Stork aan de slag. Als je met zulke partijen in zee gaat, is het echt geen hype meer."

Innovaties in het deltagebied

Zelf was hij al twintig jaar geleden bezig met het analyseren van data. In 1997 promoveerde Beckers in de chemometrie, de toepassing van statistische methoden en technieken in de scheikunde.

Hij is blij dat de HZ een prominente plek inruimt voor data science. ,,Ik heb daar altijd voor gestreden. De omgeving ging er ook steeds meer om vragen. Rijkswaterstaat, bijvoorbeeld, wil 8000 datagedreven medewerkers opleiden. Als je dat ziet, moet je daar als school op inspringen."

Als lector wil Beckers bijdragen aan innovaties in het deltagebied. Een van de projecten is met Rijkswaterstaat, waarbij wordt gekeken naar het onderhoud aan bijvoorbeeld sluizen en bruggen. ,,Ze monitoren alles en er zitten overal sensoren. Al die data kun je combineren om erachter te komen: wat gebeurt er nu precies?"

Voorspellen wat er gaat gebeuren

,,Als je dat inzicht hebt, kun je modellen maken om te weten wat er gáát gebeuren. Dat is predictive maintenance: voorspellen wanneer welk onderhoud nodig is. Dat doen we ook bij Dow, waar de fabriek aan elkaar hangt van pompen. Je wil weten wanneer zo'n pomp kapot dreigt te gaan."

Ook op het gebied van toerisme is Beckers met zijn collega's en studenten aan de slag, in het kader van het Europese project Profit. ,,Ondernemers weten wat toeristen op hun accommodatie doen, maar zodra ze de deur uitgaan, zijn ze het overzicht kwijt."