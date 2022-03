Laureaten Four Freedoms Awards krijgen medaille omgehangen door gelijkgestemden

video Wie met het pontje van Sluiskil mee wil moet straks betalen, maar dat hebben de scholieren er graag voor over

SLUISKIL - Schipper, mag ik overvaren, ja of nee? Ja, natuurlijk! Moet ik dan een cent betalen, ja of nee? Ja, binnenkort wel. Helaas. Maar het is nodig om het pontje van Sluiskil in leven te houden.

17:14