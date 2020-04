Laureaten Four Freedoms Awards brengen videoboodschap van hoop

Siebrecht uit Goes joeg op walvissen. ‘Met je laarzen in drek van bloed, spek en stront’

17:30 GOES - Biologiestudent Siebrecht van der Spoel uit Goes voer in 1959 mee op het walvisfabrieksschip Willem Barendsz. Zijn herinneringen aan het leven op het drijvend slachthuis in de zuidelijke Poolzee heeft hij nu opgeschreven in het boek ‘Nose. Een zeeverhaal’.