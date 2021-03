Laura mag eindelijk weer knippen: ‘We gaan door tot acht uur vanavond’

HULST - Al sinds acht uur vanochtend zijn de kapsters van Salon Laura in Hulst aan de knip. ,,We gaan door tot acht uur vanavond, anders krijgen we het niet rond!”

Salon Laura in Hulst is een geoliede machine op woensdagochtend. Klanten komen op het afgesproken tijdstip binnen met mondkapje, ontsmetten hun handen en vullen hun gegevens in. Als de ene klant keurig gekapt buiten stapt, komt even later de volgende afspraak binnen.

Al sinds acht uur is eigenaresse Laura de Schepper aan de knip met collega’s Naomi, Dieuwertje en stagiaire Maxine. ,,We hebben er heel veel zin in”, zegt Laura. ,,We gaan komende dagen door tot acht uur ‘s avonds, anders krijgen we het niet rond. We zouden wel tot twaalf uur ‘s nachts kunnen knippen, maar dat kan niet vanwege de avondklok”, lacht de kapster.

Stoelen hele dag bezet

Meteen na de persconferentie van vorige week begon Laura met het inplannen van afspraken. Haar klanten stonden te trappelen: ,,De weken voor de persconferentie kregen we al mailtjes en belletjes, maar toen konden we nog niks plannen.” De kappersstoelen zijn de hele dag bezet en ondertussen gaat de telefoon in de salon voor het maken van nieuwe afspraken. ,,Ik zit voor de komende drie weken al volgepland”, zegt Laura. ,,Maar mijn collega’s hebben hier en daar nog een gaatje!”

De handen van de kapsters jeukten om aan de slag te gaan. Laura: ,,De coupes zijn er helemaal uit. Dat is iets heel anders dan wanneer je om de zes weken komt.” Laura signaleert zelfs nog een nieuwe trend: langer haar. Veel mensen laten hun korte haar normaliter niet snel weer lang groeien, omdat je door een fase heen moet waarbij het even uit model is. Afgelopen periode hadden mensen simpelweg geen keus. ,,Ik merk dat veel mensen daar nu aan vasthouden en langer haar willen.”