Lastige panden worden trendy hotels: ‘We zaten binnen een middag voor twee weken volgeboekt’

Je moet wel heel graag op die locatie zitten als je in dit pand je kantoor vestigt, verzuchtte een vastgoeddeskundige zo’n tien jaar geleden. Hij had het over het Polderhuis in Middelburg, in 1950 gebouwd in opdracht van het waterschap Polder Walcheren, tegenover de Abdij in het hartje van de stad. De in steen gebeitelde walvis boven de ingang herinnert hier nog aan. Later nam de provincie het gebouw over. De kredietcrisis woedde in alle hevigheid toen in 2008 de laatste ambtenaar de deur achter zich dicht trok. Wie een kantoor nodig had zocht naar goedkoop, efficiënt, energiezuinig en goed bereikbaar, liefst aan de rand van de stad. Het Polderhuis was dat allemaal niet. Het lange wachten op een nieuwe bestemming begon. Totdat Raymonde en Martin van der Louw er hun oog op lieten vallen en het omtoverden tot een boutique hotel. In 2015 openden ze de deuren.