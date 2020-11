Lars en Quinten brengen heel wat uurtjes gamend door, maar verslaafd dat zijn ze zeker niet

Tunnel Tolvrij overweegt rechtszaak tegen tolheffing: in strijd met waslijst aan verdragen, zegt advocaat

16:15 TERNEUZEN - Volgens advocatenkantoor Adriaanse Van der Weel is de Tunnelwet, waarin de tolheffing voor de Westerscheldetunnel is geregeld, in strijd met internationale verdragen omdat Zeeuws-Vlamingen worden achtergesteld. Dat blijkt uit een brief die de Stichting Tunnel Tolvrij dinsdag openbaar heeft gemaakt. Advocaat Jantien van Hoeve licht toe.