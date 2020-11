Lara uit Lamswaarde leeft liever in Laos

Ze overhandigt een visitekaartje. Daarop staat een foto van een Hmong-meisje dat aan het tekenen is. Liefde, zorg, educatie, wat wil je nog meer vangen in één beeld? Aangenaam: Lara Picavet, mediator en adviseur in Daauw Village in het noorden van Laos, op de grens met Thailand en niet ver van Myanmar, het vroegere Birma. Daauw Village is haar project, haar ‘village’, waar ze vrouwen opvangt. Vrouwen die gescheiden zijn of weduwe zijn geworden. Met hun kinderen.