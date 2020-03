Lap geen oude kerncentrale op, adviseert Wise Nederland de provincie Zeeland

Stichting Wise lijkt het niet wijs nog veel geld te pompen in Borssele zodat de kerncentrale na 2033, het jaar waarin de stroomfabriek moet sluiten, langer open kan blijven. De provincie houdt de mogelijkheid de kerncentrale langer in de benen te houden open in haar nieuwe Regionale Energiestrategie. Dat is een plan om het energieverbruik en zo de uitstoot van CO2 te verlagen. De provincie bezit de helft van de aandelen van energiebedrijf PZEM, die op haar beurt voor 70 procent eigenaar is van de kerncentrale.