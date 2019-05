Langzamer langs Zeeuwse flitspalen, maar harder door Westerscheldetunnel

DRAAIBRUG - Het aantal automobilisten dat dit jaar te hard langs digitale flitspalen reed, is tot nu toe lager dan vorig jaar. In de eerste vier maanden gingen zo'n 25.500 boetes de deur uit, zo'n drieduizend minder dan in 2018.

Dat blijkt uit cijfers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De Zeeuwse cijfers passen in een landelijke trend. Alle flitspalen in Nederland bij elkaar kiekten van januari tot en met april 1,1 miljoen automobilisten - dat waren er 130.000 minder dan in dezelfde periode het jaar ervoor.

N253

In Zeeland blijft de flitspaal langs de N253 bij Draaibrug - tussen Oostburg en Sluis - de meest actieve. Die was in vier maanden tijd goed voor 6258 bekeuringen - overigens wel duizend minder dan vorig jaar. Daarna komt de paal langs de N57 op Schouwen-Duiveland bij Serooskerke: 4647 keer. Ook derde en vierde staan palen op Schouwen-Duiveland: die op de N59 bij Zierikzee, in beide richtingen.

Van de twaalf flitspalen in Zeeland hebben er zeven een dubbelfunctie: die zetten ook voertuigen op de foto die door rood licht rijden. In de eerste vier maanden van dit jaar ging het om 874 gevallen - 43 minder dan vorig jaar. Meeste rood lichtrijders zijn er op de kruising Schroeweg-Torenweg in Middelburg: 324.

Trajectcontrole

Op de enige trajectcontrole in Zeeland, in de Westerscheldetunnel, gingen van januari tot en met april 4309 automobilisten op de bon. Dat zijn er dan weer wel flink meer dan in de eerste vier maanden van vorig jaar: toen ging het om 3579 automobilisten.